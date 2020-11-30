Turkcell siber saldırıya karşı! "Türkiye'nin verisi Türkiye'ye kalsın" prensibi ile 7/24 çalışıyor

Maltepe Teknoloji Plaza’da bulunan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’nde 7/24 olası siber saldırıları takip ederek müşterilerine hizmet veren Turkcell, kurumsal şirketlerin altyapılarını yöneterek güvenli hale getiriyor. Böylece saldırı ve virüs önleme konusunda operatör mühendislerince gerekli önlemler önceden alınabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE SİBER RİSKLERE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Verilen bilgiye göre, Turkcell’in mobil hatlar üzerinden internet hizmeti alan müşterilerini virüs, zararlı içerik ve dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte sitelerden korumak amacıyla kurduğu Dijital Güvenlik Servisi de veri tabanını her geçen gün genişletiyor. Operatörün siber güvenlik ekibinin sürekli güncellediği yaklaşık 410 bin riskli siteye karşı koruma sunan servis, yapay zeka destekli algoritması sayesinde veri tabanını sürekli güncelleyerek kullanıcılarına siber risklere karşı en güncel korumayı sağlıyor. Müşterilerinin e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelerine yönelik sızıntıları kontrol hizmeti veren Dijital Güvenlik Servisi, özellikle ‘oltalama’ (phishing) olarak adlandırılan ve genellikle büyük alışveriş sitelerinin veya bankaların internet sitelerinin kopyalarını yaparak kullanıcıların şifrelerini ele geçirmeye çalışan sitelere karşı da etkili bir koruma sunuyor.

"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'YE KALSIN"

Konuyu değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bu vesileyle şirketlerimize mutlaka güvenli erişim yöntemleri tercih ederek siber olay müdahale planları hazırlamalarını ve siber tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Bireysel müşterilerimiz için ise bu tip durumlarla karşılaşmamaları için cep telefonlarına şifre koymaları, mobil internet bağlantılarını bilmedikleri bir başka cihaz ile paylaşmamaları, kendilerine veri hırsızlığıyla gelen oltalama maillerine dikkat etmeleri ve internet üzerinden kullanıcı bilgilerini girdikleri sitelerde web sayfasının güvenilir olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri konularında bir kez daha hatırlatma yapmak isteriz” diye konuştu.

Erkan, şirket olarak yıllardır “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” prensibiyle çalıştıklarını belirtirken, müşterilerimizin verilerinin korunması için önümüzdeki dönemde de yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizdi. Turkcell’in bu alanda yaptığı yatırımların 2 milyar TL’ye yaklaştığı belirtildi.