Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, sporseverlere birbirinden güzel ayrıcalıklar sunuyor. Dünyanın farklı yerlerinden farklı spor dallarını kullanıcılarıyla buluşturan TV+'ta önümüzdeki günlerde canlı olarak izlenebilecek müsabakalar paylaşıldı. Buna göre, Formula 1, NBA, İngiltere Premier Lig'in en önemli derbisi Manchester United-Manchester City mücadelesi TV+'dan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TV+, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına özel herkese ücretsiz olacak.

HAFTA SONU HERKESE ÜCRETSİZ

4-6 Aralık tarihleri arasında tüm spor karşılaşmaları, tüm kanallar, filmler ve diziler bütün kullanıcılara açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup ücretsiz kullanabilecekler.

Premier Lig’de sonu her zaman çok merak edilen Manchester Derbisi, 12 Aralık’ta oynanacak. Şehrin kırmızı yakası Manchester United, kentin mavi yanı Manchester City’yi evinde ağırlayacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi TV+ 77. kanaldan canlı olarak izleyebilecek.

NBA YENİ SEZONDA TV+'DA

TV+’dan sporseverlere bir diğer müjdeli haber de NBA’den geliyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA’de yeni sezon perdesini 22 Aralık’ta açıyor. Dünyanın en büyük yıldızlarının mücadelesine sahne olan NBA’in tüm heyecanı 22 Aralık’tan itibaren TV+ ekranlarında olacak

Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga’da zirve mücadelesi de TV+’da yaşanacak. Şampiyonluk hesapları yapan Bayern Münih’in 5 Aralık’ta RB Leipzig’i ağırlayacağı mücadele canlı olarak TV+ ekranlarından yayınlanacak.

FORMULA 1, SEZONU TV+'DA KAPATIYOR

Yıllar sonra İstanbul’a geri dönen ve büyük bir heyecan yaşatan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın son iki yarışı da yine TV+ 77. ve 78. kanallarından canlı olarak izlenebilecek. 6 Aralık’taki Bahreyn ve 13 Aralık’taki Abu Dabi yarışları canlı olarak TV+’ta motor sporu tutkunlarıyla buluşacak.

TV+ canlı yayın programı şu şekilde olacak:

4-6 Aralık Formula 1 Bahreyn GP, 5 Aralık Cumartesi 20.30'da Bayern Münih-RB Leipzig, 11-13 Aralık Formula 1 Abu Dabi GP, 12 Aralık Cumartesi 20.30'da Manchester United-Manchester City, 16 Aralık Çarşamba 23.00'de Liverpool-Tottenham, 22 Aralık Salı NBA Yeni Sezon Açılışı, 26 Aralık Cumartesi 15.30'da Leicester City-Manchester United, 20.30'da Arsenal-Chelsea.