Turkcell ve Getir’den sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için işbirliği

Turkcell sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerinin temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini bir telefonla yapabilmeleri için mobil alışveriş uygulaması Getir'le iş birliği yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü müşterilerine destek için Turkcell ve mobil alışveriş uygulaması Getir, önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan açıklamada; Getir'in hizmet verdiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de geçerli olan proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell'liler bundan böyle Paycell'in 0850 622 60 60 numaralı çağrı merkezini arayarak yumurtadan deterjana, peynirden suya, makarnadan tuvalet kağıdına kadar bin 400'ün üzerinde ürün için sipariş verebilecek. Sipariş tutarı ise Paycell'in mobil ödeme servisi sayesinde Turkcell faturalarına yansıtılacak. Siparişler Getir kuryeleri aracılığıyla belirtilen adreslere özenle teslim edilecek.

Turkcell ve Getir'in teknolojik altyapılarını birleştirmesiyle mobil uygulama, teknoloji ve kart kullanım alışkanlıkları düşük olan 65 yaş ve üstü grup temel gıda ve temizlik maddesi alışverişlerini nakit paraya veya kredi kartına dokunmadan yapabilecek.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Getir Kurucusu Nazım Salur'a bu iş birliğini hayata geçirdikleri için teşekkür eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yaşamakta olduğumuz bu süreçte vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Turkcell'in teknolojideki ve Getir'in sahadaki gücü ile evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacağız. Bu servisten yararlanacak vatandaşlarımız alışverişlerini platformumuz Paycell üzerinden yapıp, ödeme tutarını telefon faturalarına yansıtabilecekler. Bu sayede hem paraya dokunmamış hem de mümkün olduğunca temastan kaçınmış olacaklar. Önümüzdeki dönemde benzer projeleri olumlu değerlendirecek ve servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Bu zor dönemde büyük bir sorumluluk hissediyoruz ve çalışmalarımızı da bu çerçevede şekillendiriyoruz. Twitter üzerinden operatörlere 65 yaş ve üstü büyüklerimize destek için iş birliği çağrısında bulunduk. Çünkü böyle dönemlerde bizim gibi şirketlerin elini taşın altına koymasına ihtiyaç var. Bu çağrımıza ilk yanıt Murat Bey'den geldi ve çok kısa bir zamanda projeyi başlattık. 65 yaş üzeri mobil uygulama kullanma alışkanlığı olmayan büyüklerimiz siparişlerini telefon ederek verebilecek, ödemeleri de telefon faturalarına yansıtılacak. Getir tarafından herhangi bir temas olmaksızın siparişleri kapılarına bırakılacak. Ne mutlu ki dünyada bir ilki gerçekleştirmiş yerli bir teknolojik girişim ve ülkemizin en büyük operatörlerinden bir tanesi büyüklerimiz için bir araya geldi."

Faturasız hat müşterileri de faydalanabilecek

Uygulamadan faturalı hat müşterilerinin yanı sıra faturasız hat müşterileri de yararlanabileceği kaydedildi. Bakiyelerinde bulunan miktar kadar sipariş verebilecek olan faturasız müşterileri dilerlerse yine Paycell üzerinden kendi hatlarına yakınlarından bakiye yükleyebilecek.

Kaynak: İHA