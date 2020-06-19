Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimi üzerinden yapacak

Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştı. Turkcell, ihtiyaç duyulan Çin yuanı finansmanını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak.

Turkcell yabancı tedarikçilerle anlaşmalarını yerel para birimine çeviriyor. Bu strateji doğrultusunda ilk adım yakın zamanda atıldı. Turkcell ve Huawei Türkiye ileri tarihli tüm kontratlarını Çin'in yerel para birimi yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı. İşbirliklerini derinleştiren Turkcell ve Huawei Türkiye ilk yerel para birimi anlaşmasını 2017'de LTE servis ve ürünleri için yapmıştı. 2018 yılında ise Turkcell ve Çin Kalkınma Bankası, Huawei Türkiye'den yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için uzun vadeli yuan kredi anlaşması imzalamıştı.

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Grup olarak finansal risk yönetimi stratejimizde önceliğimiz, kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve likidite pozisyonumuzu güçlendirmek. Yakın zamanda tüm dünyada yaşanan kovid-19 süreci gibi belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde yerel para ile ticaret hacmini artırarak finansal yönetimimizi güçlendiriyor ve tüm paydaşlarımızı piyasadaki belirsizliklerden koruyoruz. Güçlü bilanço yönetimimizle yatırımcılarımıza güven vermeye devam ediyoruz. Tüm tedarikçilerimizle anlaşmaları üçüncü para birimlerine bağımlılıktan kurtaracak şekilde, yerel baza çekiyoruz. Bununla beraber, Çin menşeili tedarikçilerimize yapılan ödemelerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile yapmış olduğu para takası anlaşması ve altyapı kapsamında yapılması sağlanarak ülkemizde ihtiyacın dışında döviz talebi oluşturulmasının önüne geçtik. Önümüzdeki dönemde hem ticaret hem de finansmanda yerel paraların payını arttırarak bu alanda öncü konumumuzu devam ettireceğiz." diye konuştu.

Huawei Türkiye'nin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Lei Zhang de Turkcell ile artan yerel para birimi ticaretinin önemini vurguladı. Lei, "Huawei Türkiye olarak, Türkiye'de yerel para birimiyle ticaretin artması için daha fazla müşterimize yuan finansmanı sağlamaya hazırız." dedi.

Turkcell ve Huawei tarafından yapılan ve tüm sözleşmelerin yerel para birimine çevrilmesi anlaşması taraflar arasında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu kapsamda Turkcell, yuan cinsinden ödeme için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sağladığı altyapıyı kullandı.

Altyapı yatırımları ve dijitalleşmenin lideri Turkcell, 2019 yılında 7 milyar TL'den fazla yatırım yapmıştı. 2020 yılında da kesintisiz iletişim ve iş sürekliliği için altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, bireylerin yanı sıra kurumlar için Dijital İş Çözümleri alanında veri merkezi, siber güvenlik, uçtan uca teknoloji çözümleriyle ve şehir hastanelerinin Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi gibi alanlarla ekonominin dijital dönüşümüne destek olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA