Turkcell'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel klip!
Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir reklam filmi yayınladı. Filmde "Cumhuriyeti öyle sevdik ki, değerlerini kimimiz adımızda, ama hepimiz kalbimizde taşıyoruz" teması ile Cumhuriyet değerlerini isimlerinde taşıyanlara yer verildi. Paylaşılan bu video vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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28 Ekim 2020 Çarşamba 10:37
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