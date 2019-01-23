Turkcell’den canlı 5G arama testi gerçekleşti

Turkcell 5G çalışmaları kapsamında Ericsson işbirliğiyle Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testi İstanbul'da başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Turkcell, 5G alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde Türkiye'de ilk kez 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu 5G bağlantısı testi gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen canlı bağlantıda 5G test şebekesi üzerinde Ericsson'un radyo erişim çözümü, bulut çekirdek sistem çözümleri ve ekosistem iş ortakları tarafından sağlanan test cihazı kullanıldı. Veri iletimleri, henüz 5G teknolojisini destekleyen ticari terminal bulunmadığından Intel 5G Mobil Deneme Platformu cihazı ve Turkcell'in 5G uyumlu SIM kartı kullanılarak gerçekleştirildiği bildirildi.

İstanbul'da yapılan bu testlerde 5G sistemleri, Turkcell'in 4.5G şebekesi ile birlikte çalıştırıldı ve 4.5G şebekesinin 5G hazırlığı da test edilmiş oldu.

Şirketin Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "4.5G şebekemizi kurarken, her aşamada 5G hazırlığına önem verdik ve şu an dünyadaki en hızlı 4.5G şebekesine sahibiz. Kurduğumuz 4.5G şebekesi ile şu an birçok 5G servisini Türkiye'de sunabiliyoruz. Ericsson ile sürdürdüğümüz iş birliği kapsamında yaptığımız bu testler de 5G için yaptığımız hazırlıkların çok önemli bir parçası. 4.5G şebekemizi 5G ile birleştirerek Türkiye'de en kaliteli ve hızlı servisleri mümkün kılacağız" dedi.

Ericsson Ortadoğu ve Afrika Başkanı Rafiah İbrahim ise "Türkiye'de ticari ekipman ile çok tedarikçili bir 5G bağlantısı gerçekleştirmek, Turkcell ile kurduğumuz yakın işbirliğinin gücünü ve 5G'ye doğru ilerleme kararlılığımızı ortaya koyuyor. Turkcell'in en ileri mobil teknolojilerden yararlanarak 5G hizmeti sunma stratejisini destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA