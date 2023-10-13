Turkcell’in Genel Müdürü göreve başladı, yeni Müdür Dr. Ali Taha Koç oldu

Turkcell'de genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç getirildi. Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Dr. Ali Taha Koç bugünden itibaren göreve başladı.

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Turkcell’in Genel Müdürü göreve başladı, yeni Müdür Dr. Ali Taha Koç oldu

Turkcell'de genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç getirildi.

Turkcell'de genel müdürlük görevine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi eski Başkanı Dr. Ali Taha Koç getirildi. Yönetim Kurulu kararıyla ataması onaylanan Dr. Ali Taha Koç bugünden itibaren göreve başladı.

Verilen bilgiye göre Dr. Ali Taha Koç, Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladı. ABD'de Intel şirketinde Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaya başlayan Dr. Ali Taha Koç, bu sürede 61 patent geliştirdi, 23 bilimsel makalesi yayımlandı. Uluslararası projeler geliştirip yöneten Koç, 2013'te en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu.

Turkcell’in Genel Müdürü göreve başladı, yeni Müdür Dr. Ali Taha Koç oldu

2014 yılında Türkiye'ye dönen Dr. Ali Taha Koç Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı. Aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atandı. Eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin kurulum sürecini yönetti.

Turkcell’in Genel Müdürü göreve başladı, yeni Müdür Dr. Ali Taha Koç oldu

2018'de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atanan Dr. Ali Taha Koç, aynı zamanda TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Mezun olduğu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri veriyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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