Turkcell’in üst yönetimi belli oldu

Olağan genel kurulu tamamlanan Turkcell'de üst yönetim belirlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Kazancı Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Turkcell’in üst yönetimi belli oldu

Olağan genel kurulu tamamlanan Turkcell'de üst yönetim belirlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Kazancı Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu Turkcell Genel Müdürü oldu.

Turkcell'in 13 Eylül 2023'te gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından üst yönetim belirlendi. KAP'a yapılan açıklamaya göre Nisan 2021'den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Bülent Aksu da Turkcell'in yeni genel müdürü oldu.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Nisan 2021'de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Bülent Aksu telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim gibi sektörlerde finans, vergi, yönetim alanlarında 30 yıla yakın profesyonel yöneticilik tecrübesine sahip. Bülent Aksu, iş hayatına Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak başladı. Çalık Holding ve Akfel Grup'ta görev aldıktan sonra Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz Şirketi (SOCAR) iştiraki olan Petkim ve STAR Rafineri'de CFO'luğu üstlenen Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi birçok finansal işlemleri başarıyla yürüttü. Temmuz 2016 – Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell'de CFO olarak görev yapan Bülent Aksu, yenilikçi finansal çözümlerle Turkcell'e önemli katkılarda bulundu.

Ağustos 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı, Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019 – Şubat 2021 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Aksu, Mart 2020'de Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Bülent Aksu, Türkiye'yi 2018 yılında G20'de Şerpa olarak, Ağustos 2018 – Ocak 2021 tarihleri arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak, Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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