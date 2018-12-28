Turkcell’in Zeka Gücü Projesi 27 ilde 33 okul ve 15 bin öğrenciye ulaştı

Eğitim alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek veren Turkcell, Anadolu'daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü Zeka Gücü çalışmalarına son hız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ve Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi, bu yılı Trabzon'daki merkezin açılışıyla tamamladı. Trabzon'a kurulan sınıfla birlikte Zeka Gücü, 27 ilde 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşmış oldu.

Turkcell, Zeka Gücü Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu yol haritasına desteğini sürdürüyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak, ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen Zeka Gücü, açılışlarla geçen bu yılı Trabzon'da hayata geçirdiği yeni teknoloji laboratuvarı ile tamamladı. Zeka Gücü Projesi, böylece Türkiye'nin 27 ilinde 33 teknoloji laboratuvarıyla 15 bin öğrenciye ulaşmış oldu. Çocuklar, Zeka Gücü Laboratuvarı'nda aldıkları eğitimlerle bu yıl 200'den fazla proje geliştirdi, çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle döndü. Turkcell, özel yetenekli öğrencilere desteğini 2019'da yaklaşık 30 BİLSEM'e dağıtacağı binden fazla eğitim ve robotik kit dağıtımı ile sürdürmeye devam edecek.

2020'ye kadar 50 bin çocuğa destek

Projenin en önemli duraklarından biri olan Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili katıldı. Açılışta konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'deki dezavantajlı kitlelere ulaşarak eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Anadolu'da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek yüz binlerce cevher olduğunu biliyoruz. Bu cevherleri ortaya çıkarmayı hedefleyen Zeka Gücü ile 3 yılda 30 bin çocuğumuza ulaştık. 2018'de ise kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları ile İzmir, İstanbul, Van, Balıkesir, Bilecik, Trabzon, Karaman, Antalya ve Burdur'daki üstün zekalı çocuklarımızın teknoloji eğitimlerine katkı sağladık. Elazığ İçme Ortaokulu ve Ordu Kökenli Ortaokulu öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla ulaştıkları gurur veren başarıları duyar duymaz bu okulları da Zeka Gücü kapsamına aldık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yenilediğimiz protokol çerçevesinde 2020'ye kadar 50 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım anlamına gelen bu değerli proje, ülkemizi Endüstri 4.0'da bir üst lige çıkaracak, yerli ve milli yapay zekayı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak" dedi.

"Teknolojide üreten ülke"

Turkcell tarafından Anadolu'nun yeni Aziz Sancarlarını yetiştirmek için hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi'nin en önemli destekçilerinden biri olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de okulda eğitim gören öğrencileri Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nda ziyaret etti. Er, "Zeka Gücü sınıflarımız Türkiye'nin tüketen değil üreten gücünü yetiştiriyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için bu sınıflarda eğitim gören özel yetenekli çocuklarımızın bu imkanı bulması çok önemli. Bizim gibi sorumluluk sahibi yöneticiler için bu çocuklara bu imkanı sunmak bizim için çok büyük bir görevdir. Ülke genelinde 136 BİLSEM'de 43 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri için Turkcell'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok zeki çocuklarla birlikte eğitimde yol alıyoruz"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Burada çok zeki çocuklar var. Çok zeki çocuklarla birlikte eğitimde yol alıyoruz. Çok nitelikli veriler elde edebileceğimiz ülkelerin kalkınmasında da devrimsel dönüşümlere imkan ve zemin hazırlayan bir alan. Bu alanda yetişebilecek çocuklarla birlikte de ekonomide küreselleşmeye, ulusal ve uluslararası büyümeye de aynı zamanda imkan tanıyabileceğimiz bir alan. Bu yüzden ülkemiz için de ziyadesiyle önemli. Bilişim teknolojisinin ham maddesi olan bilgiye ulaşmakta elbette ki insan zekasıyla mümkün. Her ne kadar yazılımla, donanımla, üretimle açıklanabilecek, bunların çevrimiçi olabileceği bir alanda bütün tanımlamalarımızı yapıyorsak da bunlara zekayla ulaşabiliriz. İnsanın zekası olmadan hiçbirine imkan tanıyabileceğimiz ya da denetim altına alabileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim zeki ve kibar çocuklara ihtiyacımız var. O çocuklar fazlasıyla mevcut bizlerde, o halde bizler de onların büyükleri olarak, eğitimcileri olarak onlara vereceğimiz fırsatlarla da geleceğimize çok önemli yatırım yapacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocuklar bizim geleceğimiz ve yeni nesilleri şekillendirirken çocukluk ve gençlik döneminden başlayarak onlara sunacağımız fırsatlarla birlikte Türkiye'nin hızla yükselişinin önünde hiçbir şeyin kalamayacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni nesil eğitimlerde neler var?

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de "Maker Hareketi" (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Uzaktan öğretim sistemi güncellendi

Yeni dönemde Zeka Gücü Projesi'nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, App Inventor, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler www.zekagucu.com.tr üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.

Kaynak: İHA