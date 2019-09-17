İstanbul25 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Türkeli’de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Türkeli’de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Türkeli’de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ATV aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salim Sarısoy yönetimindeki ATV aracı, Türkeli-Güzelkent karayolunda seyir halindeyken Emrelli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yaralanan Sarısoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarısoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkeli’de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Türkeli’de ATV aracı devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT