Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik Buluşması" söyleşisi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Atatürk İlkokulu toplantı salonunda şair ve yazarlar, ilçede öğrenim gören Kur'an Kursu öğrencileri ile söyleşi yaptı.

Söyleşiye, şair Hüseyin Akın, şairler Hüseyin Karaca, Mustafa Uçurum, Sıddık Ertaş, Cengizhan Orakçı, Ali Bal ve Yenişafak Pazar-Kitap Yayın Yönetmeni Ayşe Olgun'un konuşmacı olarak katıldı. Şair ve yazarlar, Kur'an Kursu öğrencileri ile karşılıklı olarak 15 Temmuz milli birlik ve beraberliğin önemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Söyleşide belediye tarafından öğrencilere 15 Temmuz için hazırlanan tişörtler dağıtıldı.

Kaynak: İHA