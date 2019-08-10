Türkeli’de sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde çay yolu üzeri sosyal yaşam alanı çalışmaları tamamlandı.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan sosyal yaşam alanı oturma bankları, spor aletleri, çocuk oyun gruplarının yer aldığı, halkın rahatça yürüyüş yaparak, eğlenceli zaman geçirip sosyalleşebileceği, piknik yapabileceği bir yer haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde görsel bir şölen oluşturan sosyal yaşam alanı vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Kaynak: İHA