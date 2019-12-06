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Türkeli’de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkeli’de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 17 Aralık 1273 tarihinde hayatını kaybeden Hazreti Mevlana'yı daha iyi anlamak ve anmak için her yıl Mevlana Haftası 7-17 Aralık tarihlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Türkeli Gençlik Merkezi tarafından Mevlana Haftası dolayısıyla Merkez Camisi önünde stant kurularak, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara Mevlana şekeri ikram edildi.

Türkeli’de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı

Türkeli’de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı

Kaynak: İHA

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