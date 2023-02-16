Turker Toptas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turker Toptas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turker Toptas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turker Toptas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turker Toptas 30 Mayıs 1984 tarihinde Karlsruhe şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Türker Toptaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turker Toptas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Turker Toptas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Turker Toptas'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Turker Toptas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turker Toptas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Turker Toptas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Turker Toptas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2001 yılında Beşiktaş U21

27 Ağu 2004 yılında Gaziosmanpaşa

29 Ağu 2005 yılında Alibeyköy

28 Temmuz 2006 yılında Tepecik Belediye

1 Temmuz 2007 yılında Marmaris Bld GSK

21 Ağu 2008 yılında Tepecik Belediye

29 Ağu 2013 yılında Alanyaspor

31 Temmuz 2015 yılında İnegölspor

26 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

27 Ağu 2019 yılında Tuzlaspor

6 Ocak 2020 yılında Uşak Spor

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Turker Toptas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turker Toptas şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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