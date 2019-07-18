Türkerler VEPSAŞ sorunu çözdü

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ), veri tabanında yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu.

Türkerler VEPSAŞ'tan yapılan açıklamada, "16 ve 17 Temmuz 2019 tarihleri arasında veri tabanımızda oluşan teknik bir arıza nedeniyle geçici bir süre veznelerimizde, anlaşmalı olduğumuz bankalarda, PTT şubelerinde ve ödeme merkezlerinde fatura tahsilatı yapılamamıştır. Bilişim uzmanlarımızın yaptığı çalışma ile sistemimizde yaşanan sorun çözülmüş olup, bugün (18.07.2019) saat 08.00 itibariyle sistemimiz yeniden aktif hale getirilerek veznelerimizde tahsilata başlanmıştır. Son ödeme tarihi 16, 17 ve 18 Temmuz 2019 olan müşterilerimizin, faturalarının son ödeme tarihi, 19 Temmuz 2019 olarak güncellenmiştir. Dolayısıyla saygıdeğer müşterilerimize gecikme zammı yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin göstermiş olduğu anlayışa teşekkür ederiz" denildi.

Kaynak: İHA