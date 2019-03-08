Türkerler VEPSAŞ’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Türkler VEPSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında veznelere fatura ödemeye gelen kadınlara karanfil hediye etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Murat Taş, "Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerindeki veznelerimize fatura ödemeye gelen kadınlarımıza karanfil hediye ettik. Ayrıca kadın çalışanlarımızla etkinlik düzenledik. Türkerler VEPSAŞ ailesi olarak kadın istihdamına büyük önem veriyoruz. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, kadın emeğinin toplam işgücüne yansımasıyla doğru orantılıdır. Bu vesileyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Kaynak: İHA