Turki Ba Al Jawsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Turki Ba Al Jawsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Turki Ba Al Jawsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Turki Ba Al Jawsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Turki Ba Al Jawsh 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Turki bin Hafiz bin A. Ba Al-Jawsh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Turki Ba Al Jawsh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ettifaq FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Ettifaq FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Turki Ba Al Jawsh'nin Ettifaq FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Turki Ba Al Jawsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Turki Ba Al Jawsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Turki Ba Al Jawsh şuan Ettifaq FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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