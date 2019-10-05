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Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 64 - Barcelona: 74

Turkish Airlines Euroleague normal sezonun ilk hafta maçında Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, sahadan 74-64 mağlup ayrıldı.

Turkish Airlines Euroleague: Anadolu Efes: 64 - Barcelona: 74

Turkish Airlines Euroleague normal sezonun ilk hafta maçında Barcelona'yı konuk eden Anadolu Efes, sahadan 74-64 mağlup ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Boris Ryzhyk xx, Matej Boltauzer xx, Carmelo Paternico xx

Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 7, Micic xx 14, Pleiss xx 13, Simon x, Anderson x, Peters xx 16, Dunston x 7, Singleton x 2, Tolga Geçim xx 3, Ömer Can İlyasoğlu x, Buğrahan Tuncer x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Barcelona: Higgins xx 3, Claver xx 7, Tomic xx 6, Hanga x 5, Davies xx 10, Mirotic xxx 24, Oriola x 8, Abrines x, Delaney xx 11, Kuric x

Başantrenör: Svetislav Pesic

1. Periyot: 14-19 (Barcelona lehine)

Devre: 26-37 (Barcelona lehine)

3. Periyot: 46-49 (Barcelona lehine)

Kaynak: İHA

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