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Turkish Students Lives Matters ne demek? Turkish Students Lives Matters Twitter

Twitter'da binlerce kullanıcı #TurkishStudentsLivesMatters hastagi ile paylaşımlarda bulundu. Gününe- en çok konuluşan olayı olan bu hastag hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Turkish Students Lives Matters ne demek? Turkish Students Lives Matters çevirisi nedir?

Turkish Students Lives Matters ne demek? Turkish Students Lives Matters Twitter

Twitter #TurkishStudentsLivesMatters hastagi ile çalkalanıyor. Liseli öğrencilerin ve velilerinin açtığı hastag günün en çok konuşulan konusu oldu. Konuyu merak edenler ise Turkish Students Lives Matters ne demek? sorusunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TURKİSH STUDENTS LİVES MATTERS NE DEMEK?

Turkish Students Lives Matters Türkçesi 'Öğrencilerin yaşamları önemlidir.' anlamına gelmektedir.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün (25 Şubat 2021) saat 17.00'da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Lise öğrencileri de  #TurkishStudentsLivesMatters hastagi ile sınavlarının iptalini istiyor. 

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