Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında konuk olduğu Faroe Adaları'na 2-1 yenildi. Milli Takım'ın tek golünü 88.dakikada Serdar Gürler kaydetti. Bu sonucun ardından milliler grubu 13 puanla lider tamamladı.

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Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU

29. dakikada Zeki’nin pasında topla buluşan Yunus Akgün’ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı şutta top kaleci Gestsson’da kaldı.

38. dakikada Olsen’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı.

44. dakikada ceza yayı ön bölümde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bjartlio’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU

51. dakikada sol kanatta Eren’den topu kapan Vatnhamar, ceza sahası içine yerden ortasına arka direkte gelişine sert vuran Davidsen’in şutu Ozan Kabak’a da çarparak ağlara gitti. 1-0

59. dakikada Andreasen’in savunma arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yapan Edmundsson meşin yuvarlağı kaleci Altay’ın solundan filelere gönderdi. 2-0

86. dakikada rakiplerinden sıyrılan Serdar Gürler, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta gitti.

89. dakikada Serdar Dursun’un kafayla indirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün bir vuruş yapan Serdar Gürler meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Türkiye 1 - 2 Faroe Adaları | MAÇ SONUCU

Stat: Torsvollur
Hakemler: Serhiy Boiko xx, Dmytro Zaporozhenko xx, Sergii Prystupa xx
Faroe Adaları: Gestsson xx, Sorenson xx, Heini Vatnsdal xx, Gunnar Vatnhamar xx, Davidsen xxx, Bjartlio xx, Solvi Vatnhamar xx, Andreasen xx, Joensen xx (Mikkelsen dk. 57 xx), Meinhard Olsen xx (Johannesen dk. 90+4 ?), Edmundsson xxx (Klaemint Olsen dk. 72 xx)
Yedekler: Nielsen, Lamhauge, Nattestad, Daniel Johansen, Andrass Johansen, Askam, Hansen, Agnarsson, Petersen
Teknik Direktör: Hakan Ericson
Türkiye: Altay Bayındır x, Zeki Çelik x, Kaan Ayhan x, Ozan Kabak x, Eren Elmalı x (Umut Bozok dk. 82 ?), Ferdi Kadıoğlu xx, Berkan Kutlu x (Halil Dervişoğlu dk. 60 xx), İrfan Can Kahveci xx, Yunus Akgün x (İsmail Yüksek dk. 60 xx), Kerem Aktürkoğlu x (Serdar Gürler dk. 60 xx), Serdar Dursun x
Yedekler: Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır, Cenk Özkacar, Tolga Ciğerci, Berkan Özcan, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut, Ravil Tagir,
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Goller: Davidsen (dk. 51), Edmundsson (dk. 59) (Faroe Adaları), Serdar Gürler (dk. 89) (Türkiye)
Sarı kartlar: Joensen, Gestsson (Faroe Adaları), Berkan Kutlu (Türkiye)

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