Türkiye 1-3 Sırbistan | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda harika bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol takımımız, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı. Maçın sonucu belli oldu, vatandaş "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu" sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları denk başlayan mücadelede kontrolü eline aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ilk seti 34-32 üstün tamamladı. İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. Çekişmeli set sonucu Sırbistan 28-26 Türkiye, olarak tamamlandı. İkinci sette Sırbistan galip geldi. İlk iki set gibi karşılıklı sayılarla geçen üçüncü sette Sırbistan 25-23 üstünlük sağladı. Millilerin mağlup olduğu dördüncü seti de 25-13 alan Sırbistan maçı da 3-1 kazandı. filenin sultanlarıa milli kadın voleybol takımıavrupa şampiyonası