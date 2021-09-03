6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül Pazartesi marmaray, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi 2021?İBB duyurdu: İstanbul'da 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak!Faciadan döndü! Seyir halindeki otomobili bir anda alev topuna dönüştüTijana Boskovic kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tijana Boskovic boyu kaç?Türkiye 1-3 Sırbistan | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu3 Eylül 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları | On numara sonuçları 2021 sorgulama Milli Piyango3 Eylül 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Türkiye 3- 1 İspanya | Maç sonucuRüzgar tersten esince yamaç paraşütçüsü kayalık alana düştü!SON DAKİKA: KVKK’dan WhatsApp’a para cezası
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. VOLEYBOL
  4. Türkiye 1-3 Sırbistan | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu

Türkiye 1-3 Sırbistan | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu

CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda harika bir performans gösteren A Milli Kadın Voleybol takımımız, yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı. Maçın sonucu belli oldu, vatandaş "Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu" sorusunu merak ediyor. İşte detaylar...

Türkiye 1-3 Sırbistan | Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maç sonucu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Filenin Sultanları denk başlayan mücadelede kontrolü eline aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ilk seti 34-32 üstün tamamladı.

İkinci sette Filenin Sultanları fırtınası yaşadı. Çekişmeli set sonucu Sırbistan 28-26 Türkiye, olarak tamamlandı. İkinci sette Sırbistan galip geldi.

İlk iki set gibi karşılıklı sayılarla geçen üçüncü sette Sırbistan 25-23 üstünlük sağladı.

Millilerin mağlup olduğu dördüncü seti de 25-13 alan Sırbistan maçı da 3-1 kazandı.

 

Türkiye - Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT