Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu her gün düzenli olarak Sağlık Baknı Fahrettin Koca tarafından Twitter adresinden paylaşılıyor. Bu yüzden vatandaşlar merakla Türkiye 10 Mayıs Pazartesi koronavirüs takvimi açıklandı mı? Ölü ve vaka sayısı bugün kaç? sorularını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları açıkladı. İşte son veriler...

TÜRKİYE 10 MAYIS PAZARTESİ KORONAVİRÜS TAKVİMİ

Sağlık Bakanı şu açıklamayı yaptı:

"Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?"

9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı'nın açıklaması şu şekilde:

"Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım."

8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 8 Mayıs tarihinde 33 bin 687 test yapıldı, bin 848 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 3 bin 412 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 298 bin 806, vaka sayısı 135 bin 569 ve vefat sayısı 3 bin 689 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 219, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 653 ve iyileşen sayısı 86 bin 396 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

Bakan Koca, 9 Mayıs koronavirüs tablosuna ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım. '' ifadelerini kullandı.

ABD'DE SON BİLANÇO NASIL?

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

DÜNYADA SALGIN NE DURUMDA?

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 443 bin 480 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 103 bin 539'a yükseldi.

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı. Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.Ülkede, dün 179 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 143'e düştü.

Bu rakamın, 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış olması dikkati çekti. Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 621'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640'a yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 640'a ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1383 artarak 107 bin 603'e yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, hastalardan 2 bin 675'inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek 86 bin 143 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İran'da virüse ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde rastlanmıştı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.