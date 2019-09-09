Türkiye: 101 - Yeni Zelanda: 102
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. 12 Dev Adam, O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.
TÜRKİYE: 101 - YENİ ZELANDA: 102
1. Periyot: 31 - 26 (Türkiye lehine)
2. Periyot: 53 - 50 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 77 - 74 (Türkiye lehine)
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