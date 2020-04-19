Türkiye, 16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa 5S Hokey Şampiyonası, 7-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyona, Alanya Olimpik Hokey Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Finlandiya, Slovakya, Ermenistan, Lüksemburg, Cebelitarık, Slovenya ve Gürcistan'dan sporcular yarışacak.









Kaynak: AA