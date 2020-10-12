Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk etti. A Milli Takımı'mız ilk yarıyı geride kapatsa da ikinci yarıda açıldı. Yine de Türkiye'nin bu performansı galibiyete yetmedi. Türkiye Sırbistan maçı 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar 2 beraberlik 1 yenilgi alan Milliler, turnuvada istediklerini alamadı. Son maçta Rusya deplasmanına çıkan A Milli Futbol Takımımız, maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergiledi ancak ikinci yarıda Rusya'yı adeta elimizden kaçırdık. Spor basınında Millilerin oyunu beğenilirken daha iyi sonuçlar alabileceğimiz vurgulandı.
Uluslar Ligi'nde hafta içi Sırbistan'ı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak Milliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDA 11'LER
Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic
NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkan Milliler, Sırbistan'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'de başlayacak. Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağımız zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türk Telekom Arena stadında seyircisiz şekilde oynanacak.