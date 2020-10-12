Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar 2 beraberlik 1 yenilgi alan Milliler, turnuvada istediklerini alamadı. Son maçta Rusya deplasmanına çıkan A Milli Futbol Takımımız, maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergiledi ancak ikinci yarıda Rusya'yı adeta elimizden kaçırdık. Spor basınında Millilerin oyunu beğenilirken daha iyi sonuçlar alabileceğimiz vurgulandı.

Uluslar Ligi'nde hafta içi Sırbistan'ı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak Milliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDA 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Mahmut, Hasan Ali, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan, Burak.

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkan Milliler, Sırbistan'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'de başlayacak. Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağımız zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türk Telekom Arena stadında seyircisiz şekilde oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı ağırladı. A Milli Takımı'mız ilk yarıyı geride kapattı. Sergej Milinkovic-Savic'in 21. dakikada attığı gol sonucunda Sırbistan ilk yarıyı önde bitirdi. Türkiye, ikinci yarıda Mitrovic'in golü sonrası performansını gösterdi.

49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle farkı 2'ye çıkarması sonrası 57.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile farkı 1'e indirdi. Türkiye, 76.dakikada Ozan Tufan ile eşitliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu iyi takip eden Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu.

Türkiye - Sırbistan maçı 2-2' berabere sona erdi.