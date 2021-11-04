Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesi! Bakan Elvan'dan enflasyonla mücadele mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yılın ilk yarısı yüzde 14.3'lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9'un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

Savunma Sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız. Türkyie dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Yüksek büyüyen ihracatı artan istihdam oluşturma kapasitesi ivmelenen ekonomimizin arkasındaki motor güç kamu politikaları ve bütçemizdir.

Türkiye ekonomisi kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadı, yaşamaycak. Dünyada bütçe açıklarının çift haneleri gördüğü bir ortamda biz yine sağlam kamu maliyeti politikalarımızla pozitif ayrıştık.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Pandemide etkilenen kesimlere destekler sunduk. Artan enerji fiyatları vatandaşlarımıza minimum seviyede yansıtmaya çalıştık. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar dolarlık kamu gelirinden vazgeçtik.

Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğalgazı dörtte biri fiyatına, yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz.

Bütçe disiplininde gösterdiğimiz hassasiyet hazinenin finansman ihtiyacını da azalttı. 155 milyar lira daha az borçlanma ile yılı kapatacağız. Yurt dışı piyasalarda oynaklığın arttığı bir döneme giriyoruz. 2022 yılı hazine finansman programını bu gelişmeleri dikkate alarak hazırladık.

Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlara olumsuz yansıyor. Kuraklık, iklim koşulları gıda fıyatlarının armasına neden oldu. Biz de bundan etkilendik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte önümüzdeki sene yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz. Enflasyon orta ve uzun vadede arz talep sorunudur."