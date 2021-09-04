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Türkiye 3 -0 Hollanda | Filenin Sultanları bronz madalyanın sahibi oldu

Türkiye Kadın Milli Voleybol takımı 2021 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanan Filenin Sultanları bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye 3 -0 Hollanda | Filenin Sultanları bronz madalyanın sahibi oldu

2021 Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenilerek final şansını kaybeden Filenin Sultanları üçüncülük müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

Türkiye - Hollanda kadın voleybol maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki

Salon: Stark Arena

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)

Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)

Setler: 25-20, 25-19, 25-23

Süre: 84 dakika (26, 27, 31)

Tayfun Altuntaş
Editör
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