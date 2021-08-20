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Türkiye 3 - 0 Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası | MAÇ SONUCU

Olimpiyatların ardından mücadelesine Avrupa Şampiyonası'nda devam edecek olan A Milli Kadın Voleybol takımımız, gruptaki ikinci maçına Ukrayna karşısında çıktı. Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 3 - 0 Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası | MAÇ SONUCU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu 2'nci maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇ SONUCU

TÜRKİYE 3 - 0 UKRAYNA

 

MAÇIN DETAYLARI

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.

Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada ikide iki yaptı. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 22 Ağustos Pazar günü İsveç ile karşılaşacak.

Öte yandan başhakem Hırvat Ksenija Jurkovic, ikinci sette fenalaştı ve maça bir süre ara verildi. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan ve saha içinde takım doktorları tarafından tedavi gören Jurkovic, kendine geldikten sonra maça devam edemedi. Karşılaşmanın kalan bölümünde ikinci hakem Alman Sabine Witte, başhakemlik görevini üstlendi.

Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linki

 

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