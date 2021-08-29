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Türkiye 3 - 1 Çekya | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

Türkiye 3 - 1 Çekya | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi...  A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye, Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-13 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci sette rakibine 25-22 mağlup oldu. Son iki seti 25-14 ve 25-13 skorlarla kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 6 karşılaşmayı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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