Türkiye 3-3 Hırvatistan maç özeti izle

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti. A Millilerin ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54.dakikada sağ kanattan Brekola'nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

56.dakikada sol kanattan Orsic'in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

58.dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3

72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic xx, Grega Kordez xx, Andraz Kovacic xx

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Nazım Sangare x, Mert Çetin x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Ozan Kabak x, Caner Erkin xx (Ömer Bayram dk. 46 xx), Okay Yokuşlu xx, Dorukhan Toköz x (Merih Demiral, dk. 54 xx) Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 xx), Deniz Türüç xxx, Cengiz Ünder xxx (Efecan Karaca dk. 78 x), Cenk Tosun xxx (Enes Ünal dk. 63 xx)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hırvatistan: Sluga x, Juranovic x, Damagoj Vida x (Uremovic dk. 46 x), Pongracic x (Caleta-Car dk. 61 xx), Dario Melnjak xx, Milan Badelj xx (Toma Basic dk. 61 xx), Marko Rog x, Josip Brekalo xxx (Ivan Perisic dk. 61 x), Mislav Orsic xx, Pasalic xxx (Luka Modric dk. 77 x), Ante Budimir xxx (Antonio Colak dk. 66 xx)

Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic,

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40), Cengiz Ünder (dk.58) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32), Pasalic (dk. 54), Brekalo (dk. 56) (Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Ozan Kabak (Türkiye), Perisic (Hırvatistan)