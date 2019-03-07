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Türkiye-AB istişareleri Brüksel’de yapılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye-AB istişareleri Brüksel’de yapılacak

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığındaki heyetler arasında bugün Brüksel'de yapılacak.

Kaynak: İHA

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