Türkiye-AB KİK üyelerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TOBB ve TZOB ile Türkiye Emekliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Barış Pınarı Operasyonu'na desteklerini vurguladı.

Türkiye Emekliler Derneği, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMU-SEN, TOBB ve TZOB adına yapılan ortak açıklamada, "Bizler, Türkiye'nin işçi, memur, esnaf, çiftçi, emekli ve işverenlerini temsil eden sivil toplum ve meslek örgütleri Türkiye Emekliler Derneği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Biliyorsunuz, bizler 11 Ekim'de Ankara'da bu gruba Barolar Birliğinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenlemiştik. Devletimizin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı "Barış Pınarı" isimli operasyon kararının arkasında olduğumuzu ve desteklediğimizi vurgulamıştık. Bugün de ülke genelindeki teşkilatlarımız, bu açıklamayı tüm ülke sathında yeniden duyurmuş olacak. Öte yandan uluslararası kamuoyunu da doğru bilgilendirmek ve ülkemize karşı oluşturulmak istenen algı operasyonlarına set çekmek üzere de harekete geçtik. Her birimiz, yurt dışındaki muadilimiz olan kurumlar ve üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladık. Hep birlikte dünya kamuoyuna seslendik ve dedik ki; bu harekât meşrudur ve evrensel hukuka uygundur. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat sarf edilmektedir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, tüm terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Birilerinin tehditleri ve yaptırım kararları, bizi doğru bildiğimiz yoldan, doğruları yapmaktan, mazlumların hak ve hukukunu korumaktan alıkoyamaz. Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak bunlara en güzel cevabı verecektir. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Şehit verdiğimiz askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Hakk Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Allah yar ve yardımcımız olsun" denildi.

Kaynak: İHA