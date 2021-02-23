Türkiye AB ülkelerini geride bıraktı! Oxford verilerine göre aşıda 7. sırada

Oxford Üniversitesi’ne bağlı ‘Our World in Data’ (Verilerle Dünyamız) tarafından bir araya getirilen Koronavirüse ilişkin istatistik veriler ile ülkelerdeki gerçekleştirilen aşılamadaki son durumu gözler önüne serdi.

Oxford Üniversitesi'nin ortaya koyduğu veriler şu şekilde:

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamaya ilk olarak 13 Aralık 2020 tarihinde İngiltere’de başlandı.

Bu süre zarfında, dünyada yaklaşık olarak 208 milyon kişi aşı oldu. Dünya genelinde her 100 kişiden 2.63’ü koronavirüse karşı aşılandı.

Türkiye toplu aşılamaya başladı tarih ise 14 Ocak’tı. O günden bu yana yaklaşık 6.5 milyon kişiye aşı uygulayarak vatandaşlarının yüzde 7.75’ini aşılamış oldu.

YAKLAŞIK OLARAK HER 100 KİŞİDEN 7'Sİ AŞILANDI

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye dünyada en çok aşı uygulaya ülke olarak 7. sırada yer alırken, 27 AB ülkesi aşılamaya Türkiye’den 18 gün önce başlamasına karşın Türkiye gerçekleştirdiği aşılama oranı ile bu AB ülkelerini gerisinde bıraktı.

İstatiksel olarak ise nüfusa oranla aşılamalar da ise her 100 kişi başına 7.75 kişiye aşı uygulayan Türkiye’yi ise , 27 AB ülkesinden sadece yüzde 12.3 ile 500 bin nüfuslu Malta ve yüzde 7.9 ile 5.9 milyon nüfuslu Danimarka'nın geride bıraktığı belirlendi.