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Türkiye AB zirvesinin tarihi belli oldu

AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Dışişleri Bakanı Meleşcanu: "Mart başında Türkiye ile AB arasında Bükreş'te zirve planlıyoruz"

Türkiye AB zirvesinin tarihi belli oldu

AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Dışişleri Bakanı Meleşcanu: "Mart başında Türkiye ile AB arasında Bükreş'te zirve planlıyoruz"

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