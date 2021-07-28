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Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

Son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucu 3-0 mağlup ederek Tokyo 2020'ye hak kazanan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenilmişti. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında bulunan ABD ile yapacak.

Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

TÜRKİYE - ABD KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile  15.45'te başlayacak. 

Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?   

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.

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