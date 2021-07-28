Türkiye - ABD kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? | 2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

Son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucu 3-0 mağlup ederek Tokyo 2020'ye hak kazanan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenilmişti. A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında bulunan ABD ile yapacak.

TÜRKİYE - ABD KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Müsabaka, Türkiye saaati ile 15.45'te başlayacak.

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat oyunları boyunca millilerin oynayacağı tüm müsabakalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanıyor.