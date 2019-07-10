Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

Japonya'nın Osaka kentinde 29 Haziran'da gerçekleşen G20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan ikili görüşmede, daha önceden belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkartılması sonucunda, Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de bu yönde revize edilmesine karar verildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna TuragayTürkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, Türkiye-ABD 75 milyar dolar Ticaret Hedefi Çalışmasının II. Yönlendirme Komite Toplantısı 9 Temmuz tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Turagay toplantıdaki konuşmasında, "Amacımız sadece iki ülke arasındaki ticareti artırmak değil; aynı zamanda yabancı sermaye yatırımına da odaklanıyoruz. Yabancı sermaye artırımı ile ülkemizde üretilen ürünlerin üçüncü ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatı da artıracaktır" dedi.

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 100 milyar dollar hedefi için belirlenecek yol haritasını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında her iki başkana sunacaklarını belirtti. Söz konusu raporun daha kapsamlı takdiminin 25 Eylül 2019 tarihinde New York'da gerçekleştirilmesi planlanan 10. Türkiye Yatırım Konferansında yapılacağını duyurdu.

Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay ile birlikte Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Şirketler Derneği (ABFT), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) temsilcileri katıldı.

DHA