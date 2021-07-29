2020 Tokyo Olimpiyatları'nda artarak devam ediyor. Çin'i yenen Filenin Sultanları, ikinci maçında İtalya'ya mağlup olmuştu. Bugün ABD'ye karşı mücadele veren A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın aldığı sonuç merak konusu oldu. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı sonucu nedir, kim kazandı? A Milli Kadın Voleybol maçı kaç kaç bitti?

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI SONUCU NEDİR, KİM KAZANDI?

Türkiye ABD voleybol maçı bitti. 4. Set oynanan maçta ABD 3 set alarak maçtan galibiyet ile ayrıldı.

Türkiye 2 ABD 3 sayı ile maçı tamamladı.

Milli takım 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.Türkiye kadrosu: Simge, Cansu, Tuğba, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Meryem, Eda, Zehra, Ebrar

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD: 3

Türkiye: 2

Bu durumda ABD galip oldu.