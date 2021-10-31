Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Turkovac' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamda "Türkiye ile yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz" ifadesine yer verilirken T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmenin pozitif bir atmosferde geçtiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı aktarıldı. Erdoğan ve Biden, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği Erdoğan - Biden görüşmesinde, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerin ardından basın açıklamasında bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan 16. G-20 Liderler Zirvesini tamamlamış bulunuyoruz. Bakanlar düzeyinde ve teknik seviyede yapılan toplantılara aktif olarak katıldık. Son iki gündür gerçekleştirdiğimiz zirve toplantısında çalışmalarımızı nihayete erdirdik. G-20 Roma Zirvesi'nin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Zirve oturumlarında genel olarak küresel ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz hala ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle emtia fiyatlarında ve borçluluk oranlarında tarihi seviyeye varan artışlar yaşanıyor. Küresel enflasyon baskısı, tüm ekonomileri derinden sarsıyor. Uluslararası kuruluşların raporları bu enflasyon baskısının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Bu yılı yüzde 9 civarında büyüme ile kapatmayı hedefleyen bir ülke olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Salgının ilk günlerinden itibaren hayata geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleriyle halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam konusunda sürekli artan bir tempoda yükseliş içindeyiz. Zirve görüşmelerinde uluslararası ticarette tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesinin önemini özellikle vurguladım. Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşların siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

"KORONAVİRÜS AŞISININ ŞANTAJ, POLİTİKA VE DİKTE ARACI OLARAK KULLANILMASI SON DERECE YANLIŞTIR"

Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu doğrultuda daha dikkatli, daha adil davranılması hususunda herkese ibret olmalıdır. Aşı ve tedaviye erişim ayrıcalık değil temel haktır. Hepimiz güvende olmadan, hiç kimse kendini güvende hissedemez. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan, herkesin sağlık hizmetlerine erişimini temin ettik. Bir tarafta yüz milyonlarca insan ilk doz aşıya dahi ulaşamazken, diğer tarafta Turizm amaçlı uzay seyahatleri için yüz milyarlarca dolar harcanabiliyor. Bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir. Aşının şantaj ya da politika dikte aracı olarak kullanılması da son derece yanlıştır.

ERDOĞAN'DAN G-20 LİDERLER ZİRVESİNDE 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI

Turkovac'la ilgili çalışmalarımızı insan odaklı bir yaklaşımla sürdürüyoruz. Son aşamasına geldiğimiz yerli aşının tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin tabiat üzerinde olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor. İklim değişikliğinde ülkelerin eşit bir konumda bulunmadığına da dikkat çekti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki yük paylaşımının adil şekilde yapılması önemlidir.

Yeşil kalkınma devrimi hedefiyle tüm dünyada öncü bir rol alacağız. Türkiye, erozyonla mücadelede dünya lideri konumunda bir ülkedir. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz.

Salgının küresel ölçekte gıda krizini daha da derinleştirdiğini görüyoruz. BM raporları, dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini açıkça ortaya koyuyor. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın içinde bulunduğumuz çağda artık hiç kimsenin 'Bana ne başkasından' deme lüksü yoktur. Her yıl milyonlarca çocuğun bir dilim ekmek bulamadığı için can verdiği dünyada hiçbirimiz kendimizi emniyette hissedemeyiz."

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ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG'ye desteği konusundaki sorusu üzerine "Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK vb. bunların özellikle ABD'den aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO ülkesi olarak üzüntülerimizi dile getirerek bu durumun dayanışmamızı zedeleyeceğini dile getirdik." dedi.