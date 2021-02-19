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  3. Türkiye ABD'nin vermediği F-35 savaş uçakları için harekete geçti!

Türkiye ABD'nin vermediği F-35 savaş uçakları için harekete geçti!

ABD'nin hukuksuz bir şekilde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ABD'de yapacağı hukuki girişimler için Arnold&Porter hukuk şirketi ile anlaştı.

Türkiye ABD'nin vermediği F-35 savaş uçakları için harekete geçti!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD, Caatsa yaptırımları uygulanmasına ve F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına karar vermişti. Hukuka uygun olmayan F-35 programı hakkında Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden olan  SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. hareke geçti. 

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAK

Arnold&Porter hukuk şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye bugüne kadar doğan haklarının aramak için hukuki danışmanlık hizmeti alacak.

UÇAKLARIN ÜCRETİ VERİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Türkiye, ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için gerekli tüm ödemeleri yapmış, yapması gereken taahhütleri yerine getirmişti. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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