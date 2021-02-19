Türkiye ABD'nin vermediği F-35 savaş uçakları için harekete geçti!
ABD'nin hukuksuz bir şekilde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, ABD'de yapacağı hukuki girişimler için Arnold&Porter hukuk şirketi ile anlaştı.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD, Caatsa yaptırımları uygulanmasına ve F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına karar vermişti. Hukuka uygun olmayan F-35 programı hakkında Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. hareke geçti.
HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAK
Arnold&Porter hukuk şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye bugüne kadar doğan haklarının aramak için hukuki danışmanlık hizmeti alacak.
UÇAKLARIN ÜCRETİ VERİLMİŞTİ
Bilindiği gibi Türkiye, ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için gerekli tüm ödemeleri yapmış, yapması gereken taahhütleri yerine getirmişti.
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