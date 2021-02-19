Türkiye ABD'nin vermediği F-35 savaş uçakları için harekete geçti!

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD, Caatsa yaptırımları uygulanmasına ve F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına karar vermişti. Hukuka uygun olmayan F-35 programı hakkında Savunma Sanayi Başkanlığı iştiraklerinden olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. hareke geçti.

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAK

Arnold&Porter hukuk şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye bugüne kadar doğan haklarının aramak için hukuki danışmanlık hizmeti alacak.

UÇAKLARIN ÜCRETİ VERİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Türkiye, ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için gerekli tüm ödemeleri yapmış, yapması gereken taahhütleri yerine getirmişti.

Caatsa nedir? | Caatsa yaptırım maddeleri nelerdir?

Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35'i satın alıyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 açıklaması