Türkiye, ABD'ye 2'nci kez sağlık malzemesi gönderdi (2)

UÇAK, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ

Türkiye'nin, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2'nci kez maske, tulum, yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri gönderdiği askeri kargo uçağı, başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'ye teslim edilecek ikinci grup tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi" denildi.

Kaynak: DHA