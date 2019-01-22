BİLECİK (AA) - Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu.

Pazaryeri ilçesi, Antalya'da 60 ilden 2 bin civarında sporcunun yer aldığı turnuvada 45 sporcuyla temsil edildi. Bu sporculardan Ayşe Turan, low kick contact gençler 70 kiloda kızlarda Türkiye ikinciliğini kazandı.

Antrenör Fehmi Piliç, ''En büyük hedefim ilçeden milli sporcu çıkartarak, Avrupa ve Dünya Kick Boks Şampiyonalarına sporcu göndermek. Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan spor kursları, sporun gelişmesine büyük katkılar sağlıyor.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA