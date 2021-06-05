Türkiye alarm veriyor: Ülkenin üçte ikisinde kuraklık 'acil durum' seviyesinde! Önlem alınması şart!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası yetkilileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, Türkiye'nin üçte ikisinde görülen şiddetli kuraklık sorunu için 'acil durum düzeyi' alarmı verildi.

"BUGÜNÜ VE GELECEĞİ TEHDİT EDİCİ BOYUTLARDA"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle yapılan açıklamada, ülkede çevre tahribatının had safhaya ulaştığı, bu tahribatın iklim krizinin daha da derinleşmesine, doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsal-kentsel tüm toplumsal yaşamı, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyoekolojik geleceğini tehdit edici boyutlarda olduğu ifade edildi.

"PLANLI SOSYAL KALKINMA YAKLAŞIMI, ACİL BİR GEREKLİLİKTİR"

Sözcü'nün haberine göre Yener, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre Türkiye'nin üçte ikisinin şiddetli kuraklık-acil durum düzeyinde olduğunu belirtti. NASA verilerinin de aynı yönde olduğunu söyleyen Yener, hava kirliliği göstergelerinin de had safhada olduğunun altını çizerek,

"Burdur Gölü’nün, Salda Gölü’nün, Marmara Denizi’nin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu'daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır. Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir.

Sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz" şeklinde konuştu.