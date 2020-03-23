Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı

ÇİN'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılıp, binlerce kişinin ölümüne yol açan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde hayatlarını riske atarak, 24 saat özverili çalışmasıyla ülke genelinde alkışlanan sağlık çalışanlarına, dün gece Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü tarafından çirkin saldırı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak kendisiyle birlikte 7 kişinin yaralanmasına yol açan Serdar Basri Şahin (23), hem olay yerinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanına hem de götürüldüğü hastanede kontrolleri yapılırken sağlık personelini darbedince gözaltına alındı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısa sürede dünya geneline yayılarak, binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" (küresel salgın) ilan ettiği koronavirüs Türkiye'de de görülürken, tüm çabalara rağmen 30 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bir dizi önlem ve tedbirleri açıklarken, mücadelenin kahramanları ise sağlık çalışanları oldu. Dünyada birçok ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında çok sayıda sağlık çalışanı yaşamını yitirirken, Türkiye'de de küresel salgının önlenmesi için yürütülen mücadelede en büyük risk, yine sağlık personelinin omuzlarına yüklendi. Ailelerinden ve sosyal hayatlarından feragat etmenin yanı sıra hayatlarını tehlikeye atarak, 24 saat mesai yapan sağlık çalışanları, virüse yakalananlara şifa olabilmek için özveriyle mücadelede ön safhada yer aldı.

TÜRKİYE, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLARLA DESTEK OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında, sağlık personelinin özverili çalışmasına vurgu yaparak, "Alkışlayalım, ne kadar alkışlasak azdır" dedi. Bakan Koca'nın bu sözlerinin sosyal medyada paylaşmasıyla yurt genelinde sağlık personeline destek yağdı. Halkın yanı sıra polis, asker ve itfaiye çalışanları da saatler 21.00'i gösterdiğinde, her gün hastaları tedavi edebilmek için hayatlarını dahi riske atan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ UÇURUMDAN YUVARLANDI, SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

Yurt genelinde sağlık çalışanları için bu duygularla teşekkür edilirken, dün Bursa'da aşırı alkollü sürücünün neden olduğu ve kendisi ile birlikte 7 kişinin yaralandığı kazadan sonra üzücü olaylar yaşandı. 2.50 promil alkollü çıkan sürücü Serdar Basri Şahin yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine İnegöl İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak, halatla yola çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sırasında kazayı hafif sıyrıklarla atlatan, alkollü sürücü Serdar Basri Şahin, saldırgan davranışlarda bulundu. Kendisini tedavi etmeye çalışan sağlık görevlisi Coşkun Ç.'yi (37) darbeden Şahin, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Şahin, bu kez de röntgen çekimi sırasında sağlık çalışanına saldırdı. Bunun üzerine sağlık görevlisi, "beyaz kod" uygulamasıyla yardım istedi. Serdar Basri Şahin, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin alkışladığı sağlık çalışanlarına alkollü sürücünün saldırması, hastanedekilerin de tepkisine neden oldu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA