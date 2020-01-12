Türkiye – Almanya | 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final
Türkiye ile Almanya arasında oynanacak olan 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final maçı oynanıyor. Kritik maçın canlı takibi haberimizde...
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi için Almanya ile karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE 0-0 ALMANYA
3.set oynanıyor..
İkinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız setlerde skoru 2-0 yaptı. Milliler üçüncü seti kazanırsa 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları’na katılan ülke olacak.
İlk seti 25- 17’lik sonuçla Filenin Sultanları kazandı ve 1-0 öne geçti.
Türkiye ile Almanya arasında oynanan ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı
İlk seti 25- 17’lik sonuçla Filenin Sultanları kazandı ve 1-0 öne geçti.
İlk set oynandı...
Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı.
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