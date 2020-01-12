Türkiye – Almanya | 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi Final

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat vizesi için Almanya ile karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 0-0 ALMANYA

3.set oynanıyor..

İkinci seti 25-19 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız setlerde skoru 2-0 yaptı. Milliler üçüncü seti kazanırsa 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları’na katılan ülke olacak.

İlk seti 25- 17’lik sonuçla Filenin Sultanları kazandı ve 1-0 öne geçti.

Türkiye ile Almanya arasında oynanan ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı

İlk seti 25- 17’lik sonuçla Filenin Sultanları kazandı ve 1-0 öne geçti.

İlk set oynandı...

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi, Türkiye saati ile 19.30'da başladı.

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