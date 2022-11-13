Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor

Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan, ancak Alman hükümetinin sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartarak tedavisinde büyük zorluklar yaşayan Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

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Türkiye ambulans uçakla yurt dışındaki vatandaşlarının yardımına koşmaya devam ediyor

Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla önemli mesafeler alan ve hasta tedavisinde önemli ilerlemeler sağlayan Türkiye,yurt dışında özellikle Avrupa da sağlık hizmetlerinde zorluklar yaşayan vatandaşlarını Türkiye'ye getirerek tedavi ettirmeye devam ediyor.

Almanya'nın Köln kentinde geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde Bergheim kasabasında yaşayan ve geçirdiği trafik kazasının ardından 3 aydır hastanede yatan 22 yaşındaki Selin Yayla tedavi edilmek üzere ambulans uçakla Türkiye'ye götürüldü. Selin Yayla'nın babası Turan Yayla yaptığı açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu 3 aydır hastanede yatan yavruma sigorta masrafları noktasında zorluklar çıkartınca mecburen bu yola baş vurduk. Çocuğum okulunu mesleğini bitirdiği hafta bu talihsiz kazayı yaşadı.

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TÜRKİYE AMBULANS UÇAKLA YARDIMA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR

İlk üç hafta hastanede gerekli tedavilerde her şey yolunda gitti. Daha sonra 3 aydır yatağa bağımlı olunca gerekli rehabilitasyon ve tedavi noktasında sıkıntılar yaşadık. Biz de Covid-19 salgını döneminde devletimizin mağdur vatandaşlarımızı Türkiye'ye götürüp tedavi ettiği gibi bize de kucak açar diyerek Köln Başkonsolosluğumuza başvurduk" dedi. Gerekli evrakları hazırladıktan sonra işlemlerin başladığını söyleyen Yayla, "Buradan Köln Başkonsolosumuz Turhan Kaya Bey'e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim derdimizi ülkemize ilettiler, hem de yavrumuz uçuncaya kadar bizlerle birlikte havaalanına hatta piste kadar eşlik ettiler" dedi.

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