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Türkiye - Andorra maçı canlı anlatım!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Türkiye Andorra'yı kendi sahasında mağlup etti

Türkiye - Andorra maçı canlı anlatım!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Türkiye maçı zaferle bitirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (Maç devam ediyor)

TÜRKİYE: 1 ANDORRA: 0

CANLI ANLATIM

Ve maç bitti! 1-0 kazandık!

90'    Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.
 

90'    Yusuf'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan müthiş yükseldi ve kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.
ee.PNGEv Sahibi Golü    89'   GOOOOOOOOOOOOLLLL! Ozan Tufan attı! 89'da öne geçiyoruz...Gol - Ozan Tufan
Pozisyon    88'    Kenan ceza alanında yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

83'    Martinez sağdan köşe vuruşu kullandı, kafalardan seken topu Emre Kılınç uzaklaştırdı.
qqq.PNGOyuncu Değişikliği    80'    Hakan Çalhanoğlu kenara geldi, Emre Kılınç oyundaHakan Calhanoglu - Emre Kilinc
Sarı Kart    79'    Rakibiyle tartışan Çağlar sarı kart gördü.Sarı Kart - Caglar Söyüncü
Pozisyon    77'    Gole yaklaştık! Kale sahası sağ köşesinde kaleciyle karşı karşıya kaldı Kenan. Vuruşunda top Gomes'te kaldı

71'    Takımımızda Emre Belözoğlu sarı kart gördü.Sarı Kart - Emre Belözoglu

67 Hakan sağdan penaltı noktasıne kesti, Cenk orada gelişine vurdu, kaleye giden top savunmaya çarptı.
Pozisyon    65'    Hakan sağdan köşe vuruşu kullandı, ön direkte Vieira topu karşıladı.
qqq.PNGOyuncu Değişikliği    63'    Andorra'da Rodrigues kenara geldi, Garcia oyundaVíctor Rodríguez - Marc García
qqq.PNGOyuncu Değişikliği    61'    Milli Takım'da Umut Meraş kenara geldi, Ozan Tufan oyundaUmut Meras - Ozan Tufan
Pozisyon    60'    İrfan Can'ın sağdan yerden ortasında top kalecide kaldı.
Pozisyon    55'    Yine baskılıyız ama Andorra savunmasını aşamıyoruz

51'    Gole çok yaklaştık!  Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Andorra savunması ofsayt taktiği uyguladı ancak geriden çıkan Çağlar bir nada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda savunma topu son anda çizgiden çıkardı.
Sarı Kart    50'    Umut Meraş'a sert bir faul yapan Nicolas sarı kart gördü.

49'    Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı frikikte top üstten auta gitti.
Pozisyon    48'    Cenk Tosun ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Kritik bir noktadan frikik kullanacağız.
Sarı Kart    47'    İrfan Can'a faul yapan Rodriguez sarı kart gördüSarı Kart - Víctor Rodríguez
qqq.PNGOyuncu Değişikliği    46'    Milli Takımımızda Güven'in yerine Kenan oyunda Güven Yalcin - Kenan Karaman
azazaz.PNG  İkinci yarı başladı    46'    İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi
Pozisyon    45   Zeki'nin sağdan ortasında Cenk röveşata denedi ancak topa vuramadı.
Pozisyon    45'    İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.
Pozisyon    45'    Ceza alanında oluşan karambol sonucu Emre'nin şutunda kaleci yine golü önledi.
Pozisyon    43'    Art arda ortalarla rakibi bunalttık ancak topu kaleye yollayamıyoruz
Pozisyon    41'    Baskıyı arttırdık! Yusuf'un sert şutunu kaleyi çıkardı. Devamında İrfan Can'ın sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.
Pozisyon    39'    DİREK! Zeki'nin sağdan sert ortasında ön direkte Cenk dokundu, top direkten dışarı çıktı.
Pozisyon    37'    Emre'nin uzun pasında Cenk topu kontrol edip ceza alanına girdi ancak savunma araya girdi.
Pozisyon    31'    Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top kalecinin üzerine gitti.
Pozisyon    30'    Topun ve oyunun kontrolü bizde ancak rakip ceza alanı çevresinde çok etkin değiliz
Pozisyon    28'    Yusuf Yazıcı'nın kaşına dikiş atıldı. Oyun devam ediyor.
Pozisyon    26'    Hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında kalan Yusuf Yazıcı yerde kaldı. Kaşında bir açılma var. Tedavisi yapılıyor...
Pozisyon    23'    Gole çok yaklaştık! Güven'in soldan ortasında arka direğe sokulan Zeki Çelik'in ayak içi vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.
Sarı Kart    21'    Hava topu mücadelesinde İrfan Can'a dirseği isabet eden Vales sarı kart gördü.Sarı Kart - Marc Vales
Pozisyon    16'    Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu Emre Belözoğlu bir sakatlık geçirdi. Hakem, Marcio'yu uyarıyor...
Pozisyon    12'    Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top auta çıktı. Oyuncularımız korner itirazı yapsa da hakem kale vuruşunu işaret etti.
Pozisyon    10'    Emre'nin pasında Yusuf Yazıcı, yükselen topa ayağını fazla kaldırınca hakemden faul düdüğü geldi.
Pozisyon    6'    Hakan soldan köşe vuruşu kullandı. Kaleci Gomes tek yumrukla tehlikeyi önledi.
Pozisyon    4'    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı tribünden takip ediyor.
Pozisyon    2'    Gole yaklaştık! İrfan Can'ın pasında Cenk sağdan sıfıra indi, ortasında kaleye paralel giden topu sol kanatta Umut aldı. Onun ortasında Yusuf'un ön direkte kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.
azazaz.PNG  Maç Başladı    1'    Maç başladı! Başarılar Türkiye!

Maç Öncesi        Takımlar sahaya çıktı! Milli marşlar okunuyor...
Maç Öncesi        Andorra: Gomes, Cervos, Lima, Llovera, Nicolas, Clemente, Vales, Rebes, Rodriguez, Vieira, Martinez
Maç Öncesi        Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Güven, Cenk Tosun
Maç Öncesi        Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu
Maç Öncesi        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası: Türkiye: 0 - Andorra: 0 (Maç devam ediyor)

Türkiye Andorra maçı hangi kanalda?

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra karşı karşıya gelecek. Grupta Fransa ve İzlanda ile birlikte 3 galibiyeti bulanan Ay-Yıldızlılar rakibi karşısında galip gelerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu arada Türkiye - Andorra maçı biletlerinin tamamı tükendi. 

Türkiye Andorra maçı hangi kanalda | Türkiye Andorra maçı canlı izleme linki

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak. Grupta Fransa ve İzlanda ile birlikte 9 puanı bulunan Türkiye, Andorra'yı yenerek kayı yaşamak istemiyor. A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye Andorra maçı hangi kanalda | Türkiye Andorra maçı canlı izleme linki

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. 

Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Türkiye Andorra maçı hangi kanalda | Türkiye Andorra maçı canlı izleme linki

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor

Kaynak: İHA

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