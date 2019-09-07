Türkiye - Andorra maçı canlı anlatım!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup eleme maçında Türkiye, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Türkiye maçı zaferle bitirdi

TÜRKİYE: 1 ANDORRA: 0

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Ve maç bitti! 1-0 kazandık!

90' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.



90' Yusuf'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan müthiş yükseldi ve kafayı vurarak topu ağlara gönderdi.

Ev Sahibi Golü 89' GOOOOOOOOOOOOLLLL! Ozan Tufan attı! 89'da öne geçiyoruz...Gol - Ozan Tufan

Pozisyon 88' Kenan ceza alanında yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi.

83' Martinez sağdan köşe vuruşu kullandı, kafalardan seken topu Emre Kılınç uzaklaştırdı.

Oyuncu Değişikliği 80' Hakan Çalhanoğlu kenara geldi, Emre Kılınç oyundaHakan Calhanoglu - Emre Kilinc

Sarı Kart 79' Rakibiyle tartışan Çağlar sarı kart gördü.Sarı Kart - Caglar Söyüncü

Pozisyon 77' Gole yaklaştık! Kale sahası sağ köşesinde kaleciyle karşı karşıya kaldı Kenan. Vuruşunda top Gomes'te kaldı

71' Takımımızda Emre Belözoğlu sarı kart gördü.Sarı Kart - Emre Belözoglu

67 Hakan sağdan penaltı noktasıne kesti, Cenk orada gelişine vurdu, kaleye giden top savunmaya çarptı.

Pozisyon 65' Hakan sağdan köşe vuruşu kullandı, ön direkte Vieira topu karşıladı.

Oyuncu Değişikliği 63' Andorra'da Rodrigues kenara geldi, Garcia oyundaVíctor Rodríguez - Marc García

Oyuncu Değişikliği 61' Milli Takım'da Umut Meraş kenara geldi, Ozan Tufan oyundaUmut Meras - Ozan Tufan

Pozisyon 60' İrfan Can'ın sağdan yerden ortasında top kalecide kaldı.

Pozisyon 55' Yine baskılıyız ama Andorra savunmasını aşamıyoruz

51' Gole çok yaklaştık! Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Andorra savunması ofsayt taktiği uyguladı ancak geriden çıkan Çağlar bir nada kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda savunma topu son anda çizgiden çıkardı.

Sarı Kart 50' Umut Meraş'a sert bir faul yapan Nicolas sarı kart gördü.

49' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı frikikte top üstten auta gitti.

Pozisyon 48' Cenk Tosun ceza yayı üzerinde yerde kaldı. Kritik bir noktadan frikik kullanacağız.

Sarı Kart 47' İrfan Can'a faul yapan Rodriguez sarı kart gördüSarı Kart - Víctor Rodríguez

Oyuncu Değişikliği 46' Milli Takımımızda Güven'in yerine Kenan oyunda Güven Yalcin - Kenan Karaman

İkinci yarı başladı 46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi

Pozisyon 45' Zeki'nin sağdan ortasında Cenk röveşata denedi ancak topa vuramadı.

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

Pozisyon 45' Ceza alanında oluşan karambol sonucu Emre'nin şutunda kaleci yine golü önledi.

Pozisyon 43' Art arda ortalarla rakibi bunalttık ancak topu kaleye yollayamıyoruz

Pozisyon 41' Baskıyı arttırdık! Yusuf'un sert şutunu kaleyi çıkardı. Devamında İrfan Can'ın sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.

Pozisyon 39' DİREK! Zeki'nin sağdan sert ortasında ön direkte Cenk dokundu, top direkten dışarı çıktı.

Pozisyon 37' Emre'nin uzun pasında Cenk topu kontrol edip ceza alanına girdi ancak savunma araya girdi.

Pozisyon 31' Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top kalecinin üzerine gitti.

Pozisyon 30' Topun ve oyunun kontrolü bizde ancak rakip ceza alanı çevresinde çok etkin değiliz

Pozisyon 28' Yusuf Yazıcı'nın kaşına dikiş atıldı. Oyun devam ediyor.

Pozisyon 26' Hava topu mücadelesinde iki rakibinin arasında kalan Yusuf Yazıcı yerde kaldı. Kaşında bir açılma var. Tedavisi yapılıyor...

Pozisyon 23' Gole çok yaklaştık! Güven'in soldan ortasında arka direğe sokulan Zeki Çelik'in ayak içi vuruşunda top uzak direğin yanından auta gitti.

Sarı Kart 21' Hava topu mücadelesinde İrfan Can'a dirseği isabet eden Vales sarı kart gördü.Sarı Kart - Marc Vales

Pozisyon 16' Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu Emre Belözoğlu bir sakatlık geçirdi. Hakem, Marcio'yu uyarıyor...

Pozisyon 12' Hakan'ın ceza alanı dışından şutunda top auta çıktı. Oyuncularımız korner itirazı yapsa da hakem kale vuruşunu işaret etti.

Pozisyon 10' Emre'nin pasında Yusuf Yazıcı, yükselen topa ayağını fazla kaldırınca hakemden faul düdüğü geldi.

Pozisyon 6' Hakan soldan köşe vuruşu kullandı. Kaleci Gomes tek yumrukla tehlikeyi önledi.

Pozisyon 4' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da maçı tribünden takip ediyor.

Pozisyon 2' Gole yaklaştık! İrfan Can'ın pasında Cenk sağdan sıfıra indi, ortasında kaleye paralel giden topu sol kanatta Umut aldı. Onun ortasında Yusuf'un ön direkte kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı.

Maç Başladı 1' Maç başladı! Başarılar Türkiye!

Maç Öncesi Takımlar sahaya çıktı! Milli marşlar okunuyor...

Maç Öncesi Andorra: Gomes, Cervos, Lima, Llovera, Nicolas, Clemente, Vales, Rebes, Rodriguez, Vieira, Martinez

Maç Öncesi Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Yusuf, Hakan, İrfan Can, Güven, Cenk Tosun

Maç Öncesi Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu

Maç Öncesi A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında sahasında Andorra ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye Andorra maçı hangi kanalda?

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra karşı karşıya gelecek. Grupta Fransa ve İzlanda ile birlikte 3 galibiyeti bulanan Ay-Yıldızlılar rakibi karşısında galip gelerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Bu arada Türkiye - Andorra maçı biletlerinin tamamı tükendi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında İstanbul'da Andorra ile karşılaşacak. Grupta Fransa ve İzlanda ile birlikte 9 puanı bulunan Türkiye, Andorra'yı yenerek kayı yaşamak istemiyor. A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadrodan çıkarılmıştı.

Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson düdük çalacak. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangare'nin de sakatlıkları bulunuyor

Kaynak: İHA