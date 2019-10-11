Türkiye - Arnavutluk | CANLI

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ile karşılaşıyor. Fransa ve İzlanda'nın önünde 15 puanla lider durumda olan A Milli Takım Arnavutluk'u yenerek zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Milli Takımımız, 14 Ekim Pazartesi günü ise Fransa'yla karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Millilerimiz oldu. Henüz 2. dakikada Cenk Tosun ile tehlikeli bir atak yakaladık. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun rakiplerinden çok şık hareketlerle sıyrıldı fakat sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk sarı kartı rakip Arnavutluk'a çıktı. Dermaku 4. dakikada Burak Yılmaz'a yaptığı sert faul sonrası kartı gören isim Kastriot Dermaku oldu.

Maçta dakikalar 5'i gösterdiğinde ortam bir anda gerildi. Merih Demiral ile Manaj arasında kısa süreli gerginlik yaşanınca tüm oyuncular 4. hakemin ortada toplandı! Ortam sakinleştikten sonra kartlar çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından Merih Demiral ve Bare'ye sarı kart çıktı.

Karşılaşma oldukça sert bir şekilde başladı. 11. dakikada Arnavutluk'ta bu kez sarı kart gören isim Ledian Memushaj oldu.

17. dakikada Burak Yılmaz savunmanın arkasına atılan pasla bir kez daha hareketlendi. Sol taraftan ceza sahasına giren deneyimli forvet topu düzelttikten sonra arkadan desteğe gelen Hakan'ı düşündü fakat Hakan Çalhanoğlu vuruşunu yapmakta gecikince savunma yerini aldı ve tehlikeyi önledi.

19. dakikada Emre Belözoğlu bir sakatlık geçirdi ve korkuttu. Emre Belözğlu rakip sahanın ilk metrelerinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri tecrübeli futbolcunun tedavisi için oyun alanına girdi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında bir sarı kart daha çıktı. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan rakibinin hızlı atağını faulle kesince Rumen hakemden kartı gören isim oldu.

Karşılaşmada dakikalar 32'yi gösterdiğinde Hakan'ın pasıyla sol taraftan hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına ortaladı fakat top herkesi geçerek ters tarafa açıldı. Atağa destek veren Zeki Çelik bir kez daha topu ceza sahasına yolladı ancak bu kez Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı.

36. dakikada Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti. İlk isabetli şutumuz böylece Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmiş oldu.

36. dakikada Arnavutluk, Memushaj ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mert Günok hızlıca Hakan'ı topla buluşturdu. Hızla rakip sahada topla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına girmeden sol ayağıyla şutunu attı ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti. İlk isabetli şutumuz böylece Hakan Çalhanoğlu'ndan gelmiş oldu.

45+3. dakikada Mahmut'tan dönen topun ardından yaşanan iki mücadele sonrası hakem Arnavutluk lehine serbest vuruş kararı verdi. Konuk ekip ilk yarının sonlarında tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Manaj'ın vurduğu sert şut barajdan sekip tehlike bir şekilde kaleye gitti ancak kaleci Mert soluna iyi uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Rumen hakemin düdüğü ile devre arasında iki ekip de golsüz eşitlikle gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısına Millilerimiz oyuncu değişikliği yaparak başladı. Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ı kenara aldı. Oyuna giren isim Çağlar Söyüncü oldu. Genç futbolcu İngiltere'de de adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Rumen hakemin düdüğü ile devre arasında iki ekip de golsüz eşitlikle gitti.

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Maçın 11'leri

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Arnavutluk: Strakosha, Ismajli, Dermaku, Djimsiti, Veseli, Gjasula, Memushaj, Lenjani, Bare, Manaj, Cikalleshi