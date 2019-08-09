Türkiye, Avrupa Takımlar Şampiyonası'na iyi başladı

11 takımın yer aldığı Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig müsabakaları Norveç'in Sandnes kentinde başladı. İlk gün yapılan iki atma müsabakasında milli atletler dördüncü sırayı aldılar.

Sandnes'teki Avrupa Takımlar Şampiyonası 1'inci Lig müsabakalarının ilk gününde sprint yarışmalarında seçmeler yapılırken, iki atma branşında da final mücadelesi gerçekleştirildi. Çekiç atma erkeklerde Özkan Baltacı 73.40 ile disk atma, kadınlar yarışmasında ise Özlem Becerek 53.90 derecesiyle dördüncü oldular. Özkan ve Özlem, milli takımın puan hanesine 9'ar puan yazdırdılar.

100, 200, 400 ile 100 ve 110 metre engellide yapılan seçmelerde ise 6 Türk atlet son sekiz arasına kaldı. Dördü atlet ise elendi. 400 metre engellide Yasmani Copello 49.84 ile serisini kazanırken, aynı branşın kadınlar mücadelesinde Ay-yıldızlı formayı giyen Elif Gören 58.99 koşarak son sekiz arasına adını yazdırdı. 100 metre kadınlarda Mizgin Ay 11.75 ile, erkeklerde ise Emre Zafer Barnes 10.60 ile final yarışına katılma hakkını elde ettiler. 400 metre erkeklerde Akın Özyürek 47.35 koşarak finale yazılırken, kadınlarda Emel Şanlı-Kırçın 54.36 ile ilk sekizin dışında kaldı.

100 metre engellide sakatlıktan dönen Şevval Ayaz 14.35'lik performansıyla 9. olurken, 110 metre engellide Mikdat Sevler, 14.62 ile finale kaldı.

Öte yandan Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları yarın TSİ 14.45'te başlayacak.

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DHA