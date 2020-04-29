Türkiye, Avrupa'da otomotiv satışları artan tek ülke

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Avrupa'da otomotiv satışlarını artıran tek ülke olurken, en fazla otomobil ve hafit ticari araç satan 7. ülke konumuna da yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bırakıyor.

Salgından birçok sektör olumsuz etkilenirken, özellikle otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.



Salgının olumsuz etkileri geçen ay ve yılın ilk çeyreğinde otomotiv satışlarına açık şekilde yansıdı. Kovid-19, satışlarda Avrupa'da büyük kayıplar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından olumsuz etkilendi. Ancak virüsün Avrupa'ya kıyasla Türkiye'de daha geç görülmesi, otomotiv satışlarında Türkiye'nin daha güçlü kalmasını sağladı.





- En fazla düşüş pandeminin vurduğu İtalya'da görüldü





AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan Avrupa otomobil pazar değerlendirme raporundan derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile İngiltere'nin dahil olduğu pazar toplamına göre otomotiv pazarı, koronavirüsün etkisiyle bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 26,1 azaldı ve 3 milyon 564 bin 777 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde 4 milyon 824 bin 307 adet satış gerçekleşmişti.

AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere toplamına göre, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 34,7 ile pandeminin en fazla etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'da görüldü. İtalya'nın ardından en fazla düşüş yüzde 32,7 ile Fransa ve yüzde 31,6 ile Avusturya'da kaydedildi.



Almanya'da otomotiv satışları bu dönemde yüzde 19,7 azalırken, Avrupa'nın diğer önemli ülkesi İspanya'da yüzde 31,1 ve AB'den ayrılan İngiltere'de de satışlar yüzde 31,4 geriledi.





- En fazla araç satan ülke Almanya oldu





Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en fazla araç satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip Almanya oldu. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya, ocak-mart döneminde 786 bin 508 adetlik satış gerçekleştirdi.



Almanya'yı, 562 bin 90 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip İngiltere izledi.



Otomobil ve ticari araç satışlarında 3. sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot, Dacia ve ülkede üretim yapan diğer markalarıyla 464 bin 865 adet sattı.



Fransa'yı, 386 bin 191 adet satışla İtalya ve 260 bin 725 adetlik satışla İspanya izledi.







- Türkiye otomotiv pazarı 7. sıraya yükseldi





AB, EFTA ülkeleri ve İngiltere'yi kapsayan toplam pazarda bu dönemde satışlarını artıran ülke olmazken, Kovid-19'la Avrupa'ya kıyasla biraz daha geç tanışan Türkiye'de ise otomotiv pazarı artış gösterdi.

Türkiye'de ocak-mart döneminde otomotiv satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artarak 128 bin 674'e ulaştı.

Otomotiv satışlarında şubat ayında 9. ve geçen yılın ilk çeyreğinde 10. sırada bulunan Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sırlamasında bu yılın ilk çeyreğinde 7. sıraya yükseldi.





- Satışlar martta yüzde 51,4 azaldı







Sadece bu yılın mart ayı değerlendirildiğinde, Avrupa otomotiv pazarı yüzde 51,4 azalarak 998 bin 524 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019'un aynı ayında 2 milyon 53 bin 472 adetlik satış yapılmıştı.



AB, EFTA ve İngiltere pazarı toplamına göre mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 83,6 ile İtalya, yüzde 70,5 ile Fransa ve yüzde 68,5 ile İspanya'da kaydedildi.



Avrupa genelinde bu yılın mart ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla satışını artıran pazar olmazken, Türkiye otomotiv pazarı söz konusu dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. Mart ayında da otomotiv satışları artan tek ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.

AB ve EFTA ülkeleri, İngiltere ve Türkiye pazarı toplamında Mart 2019 ve Mart 2020 ile 2019 ve 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin binek ve hafif ticari araç satışları ve değişim oranları şöyle:

Mart 2020 Mart 2019 Değişim

(yüzde) Ocak- Mart

2020 Ocak- Mart

2019 Değişim

(yüzde) Ülke Ülke İngiltere 288.918 532.289 -45,7 Almanya 786.508 979.523 -19,7 Almanya 243.239 383.224 -36,5 İngiltere 562.090 819.767 -31,4 Fransa 82.401 279.304 -70,5 Fransa 464.865 690.313 -32,7 İspanya 45.668 145.193 -68,5 İtalya 386.191 591.230 -34,7 Hollanda 37.131 47.768 -22,3 İspanya 260.725 378.428 -31,1 Polonya 35.605 59.724 -40,4 Belçika 149.092 181.621 -17,9 İtalya 34.983 213.929 -83,6 Hollanda 126.402 143.853 -12,1 Belçika 33.785 63.892 -47,1 Polonya 126.127 164.824 -23,5 İsveç 30.805 35.218 -12,5 İsveç 73.365 85.769 -14,5 İsviçre 20.204 33.028 -38,8 Avusturya 64.438 94.211 -31,6 Danimarka 18.320 30.163 -39,3 İsviçre 63.504 81.365 -22,0 Norveç 15.724 22.531 -30,2 İrlanda 61.073 76.065 -19,7 Çekya 15.423 24.229 -36,3 Danimarka 58.125 76.406 -23,9 Macaristan 13.806 16.309 -15,3 Çekya 55.883 67.227 -16,9 Avusturya 13.087 37.299 -64,9 Portekiz 52.941 69.623 -24,0 Portekiz 12.399 28.551 -56,6 Norveç 42.165 49.205 -14,3 Finlandiya 10.738 10.982 -2,2 Macaristan 39.397 42.079 -6,4 Romanya 8.004 11.977 -33,2 Finlandiya 32.827 34.101 -3,7 İrlanda 7.908 19.997 -60,5 Romanya 32.593 42.756 -23,8 Slovakya 5.624 10.259 -45,2 Yunanistan 23.251 28.426 -18,2 Yunanistan 4.175 10.219 -59,1 Slovakya 21.212 26.823 -20,9 Litvanya 3.362 5.188 -35,2 Slovenya 17.265 24.437 -29,3 Slovenya 3.332 8.632 -61,4 Litvanya 13.465 13.928 -3,3 Hırvatistan 3.321 5.933 -44,0 Lüksemburg 13.379 16.610 -19,5 Lüksemburg 3.134 6.327 -50,5 Hırvatistan 12.179 14.823 -17,8 Bulgaristan 2.123 4.278 -50,4 Bulgaristan 7.987 11.012 -27,5 Estonya 2.039 2.737 -25,5 Estonya 6.935 7.759 -10,6 Letonya 1.268 1.974 -35,8 Letonya 4.556 5.491 -17,0 İzlanda 1.174 1.262 -7,0 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 3.401 3.420 -0,6 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 824 1.056 -22,0 İzlanda 2.836 3.212 -11,7 Toplam 998.524 2.053.472 -51,4 Toplam 3.564.777 4.824.307 -26,1 Mart 2020 Mart 2019 Değişim (yüzde) Ocak- Mart 2020 Ocak-Mart 2019 Değişim (yüzde) Ülke





Ülke





Türkiye 51.588 50.651 1,8 Türkiye 128.674 91.067 41,3





Kaynak: AA