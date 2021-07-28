Türkiye, Avrupa'ya kaçmayı planlayan Afgan dolu tekneyi yakaladı!
Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya kaçan Afgan göçmenleri taşıyan tekneyi geri çevirdi. İtalya'ya gitmeye çalışan 200 Afgan göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Göçmenlerin Avrupa'ya gitme çabaları sürüyor. Durumun son örneği Ege Denizi'nde yaşandı. 200 Afgan'ı taşıyan tekne, Avrupa'ya doğru yola çıkarken, teknenin İtalya'ya varmayı hedeflediği öğrenildi.
TEKNE GERİ ÇEVRİLDİ
Olay hakkında bilgi alır almaz harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Afgan göçmenleri taşıyan tekneyi durdurarak rotayı Türkiye'ye çevirdi. Tekneyi kullanan iki Türk vatandaş gözaltına alındı. Göçmenlerin Ayvacık'taki sınır dışı etme merkezine gönderildiği öğrenildi. Karaya çıkarılan göçmenler, kameraya yansıdı.
GÖÇMENLERE KARŞI SINIRA DUVAR
Yetkililer, geçen hafta, son 10 gün içinde İran sınırı yakınlarında çoğunluğu Afgan göçmenlerden oluşan 1500 düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını bildirdi. Türkiye, göçmenlerin çoğunun geçtiği Van'ın İran sınırına önlem amaçlı duvar örüyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, geçen yıl Türkiye'de 100 binden fazla Afgan sığınmacının bulunduğunu kaydetti.